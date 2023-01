Pague o visível para levar o invisível

Nos acontecimentos que marcaram 2022, a história do vestido da Cristina Ferreira na festa da TVI pode não ter tido o merecido destaque. Entre buracos e atilhos, a pele à vista era tanta que, num ápice, a discussão passou da apreciação da roupa para o que se passava por baixo desta. Sempre empreendedora, a apresentadora lançou logo ali uma coleção de lingerie invisível. Em sentido literal: o kit completo oferecia uma caixa vazia no meio de duas cuequinhas. O vazio vinha preenchido com um discurso motivador sobre a liberdade de cada mulher ser o que quiser — o corpo é nosso; ninguém tem o direito de nos julgar por sair de casa só com a roupa de cima. Este “pague três e leve dois” pode parecer absurdo, mas não é: pagando dois, ainda se leva para casa o cruzar de pernas da Sharon Stone no “Instinto Fatal”.

