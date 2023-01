Não querer saber?

Esforcei-me por me pôr na pele de Fernando Medina para compreender a sua ameaça de processos em tribunal. Sinto alguma empatia pelo seu exaspero. Mas a sua reação é inadmissível. Se não gosta do escrutínio a que o cargo está sujeito, tem bom remédio, vá-se embora. Abandone o Governo, eventualmente a política, e volte para a sua profissão. Se quer ser ministro, ainda para mais sendo um dos principais candidatos à sucessão do primeiro, não há como fugir.

