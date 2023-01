Morte lenta

Uma zanga qualquer de comadres deu a conhecer ao país a existência da senhora secretária de Estado do Tesouro. O seu percurso no sector empresarial do Estado, entretanto conhecido, ofereceu ao povo, das tabacarias aos ministérios, o ensejo de contemplar a cultura, as práticas e os percursos profissionais e de vida consentidos pelas empresas públicas, bem como a rede opaca de cumplicidades, inescrutinável e impossível de desenlear, que gere e reparte, num país pequeno e pobre, os lugares mais apetecíveis do país, que, como é próprio de um capitalismo periférico, dependente e esmoler, são sustentados pelo Orçamento e pelos contribuintes.

