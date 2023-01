Eu queria um Ferrari amarelo

O carro tem enorme importância para os portugueses. É, depois da casa, a maior compra que fazem. Com o dinheiro que têm e que não têm. É para isso que o crédito existe. Quando as famílias começam a retrair-se na compra de carro é porque algo vai mal na economia. E nem é tanto a mossa que isso pode fazer no sector. É mais o que nos diz sobre o comportamento dos consumidores. 2022 foi um ano estranho, com o PIB a crescer quase 7% e o desemprego baixo, ao mesmo tempo que a inflação disparou para máximos de três décadas e as taxas Euribor deram o maior salto que alguma vez vimos. A economia está bem? Nim é a melhor resposta que podemos dar. O passado está feito, 2022 fechou nas 12 badaladas do dia 31 de dezembro. Difícil é perceber o que temos pela frente.

