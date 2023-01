Costaquistão

Se permitem, usar-se-á aqui uma anedota pouco prudente para os primeiros dias do novo ano, muito útil para assegurar o rigor da comparação. Há uns anos, no chamado tempo do fascismo, ou do salazarismo, ou da ditadura, ou do marcelismo, ou do glorioso tempo antes do comunismo para os admiradores do antigo regime (os nossos regimes têm sempre muitos nomes para uma única escolha) preponderava no humor nacional um homem com o nome improvavelmente chique de José Vilhena. O José Vilhena era um crítico do regime e para evitar a PIDE e o Aljube manobrava conceitos que escapassem ao lápis da censura. Desenhava e colocava umas legendas a propósito, sendo o melhor das caricaturas a discrepância entre as classes caricaturadas. Do lado de cima tínhamos o banqueiro grosso e anafado ou o amante da situação que com a situação embolsava, o que hoje chamamos capitalismo rentista, sempre a fumar um charuto e nas mais das vezes acompanhado de uma amante, palavra caída em desuso, e do lado de baixo e nas camadas bem inferiores tínhamos duas instituições da pobreza de antigamente, o “magala” e a “sopeira”.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.