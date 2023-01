As lições de uma crise

Escrevo este artigo na noite de terça-feira, dia 3 de janeiro. Nos próximos dias vai ser discutida e votada na AR uma moção de censura e haverá um debate de urgência, pedidos, respetivamente, pelo IL e pelo PSD. Ambas as iniciativas são legítimas e normais em democracia, no quadro do exercício do direito de oposição, mesmo que não tenham consequências práticas. Não posso é concordar que haja razões para dissolver a AR ou demitir o Governo.

