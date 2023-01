Ainda haverá imprensa dentro de 10 anos?

O primeiro número do Expresso foi publicado há 50 anos, a 6 de janeiro de 1973, o que esta edição comemora. Fora uma semana fulgurante: no domingo anterior, a polícia tinha prendido na Capela do Rato quase uma centena de pessoas, que ali estavam em assembleia e vigília. Os organizadores, Luís Moita e Nuno Teotónio Pereira, e outras pessoas foram levados para Caxias. Os dias seguintes mostraram mais fragilidades do regime, com uma nota temerosa do Patriarcado e a ida de António Ribeiro à porta da PIDE para esperar dois sacerdotes que foram interrogados, os padres Armindo Garcia e António Janela, e ainda com a decisão de expulsar da Função Pública Pereira de Moura, o fundador da ciência económica em Portugal, e outros presos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler