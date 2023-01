A relevância da boa governação

A época é de balanços e perspetivas, num exercício introspetivo inevitável, mesmo que a experiência de vida dite que, invariáveis vezes inútil. Não deixa, contudo, de ser uma boa ocasião, como aliás qualquer outra que ocorra noutro tempo dos 365 dias do ano, para renovar a esperança no futuro, desde logo, porque desconhecido, portanto, passível de uma miríade de oportunidades. Alguns, ao contrário de outros, preferem, porém, acreditar que aquelas só surgem, se lançadas apropriadamente as sementes que as farão brotar.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler