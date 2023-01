14. Palavra da semana: Pedronunismo

Com o parcial eclipse político de Pedro Nuno Santos, emergiu o pedronunismo. Já tínhamos ouvido falar do conceito, mas a presença do próprio Pedro Nuno de certa forma dispensava-o: o pedronunismo era, nem mais, nem menos, do que Pedro Nuno, barbudo e feroz, ameaçador e tonitruante, uma personagem veterotestamentária, um parlamentar de oitocentos, bengaludo e chicoteante, um novo Cristo a expulsar vendilhões do templo.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler