Um governo esgotado que não pode cair

A oposição de direita está, compreensivelmente, excitada. Havia de vir o dia em que o Chega defenderia o regular funcionamento das instituições, a IL se indignaria com uma indemnização choruda para uma gestora e Luís Montenegro, que recebeu em ajustes diretos com as câmaras de Espinho e Vagos menos cem mil euros do que Alexandra Reis com a TAP, se transformaria no defensor da ética republicana. Esse dia chegou.

