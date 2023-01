O capitalismo à “Netflix” não apaga o passado tal como o comunismo?

Demos ao meu sogro uma versão BD do “1984”, que eu obviamente li durante a noite da consoada. Quando cheguei à parte em que a novilíngua apaga e/ou reescreve o passado à boa maneira do comunismo para impor uma permanente voragem imposta pela ideologia do presente, eu fiquei a pensar numa coisa: não está o capitalismo do streaming a fazer a mesma coisa?

