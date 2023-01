O respeitinho salazarista – versão socialista

É claro que o papel da mulher do ministro das finanças na TAP é um assunto político. É claro que é preciso fazer perguntas. Se não querem envolver familiares em polémicas políticas, os socialistas têm bom remédio: parem de colocar familiares e amigos em cargos de empresas públicas ou em lugares da imensa administração pública; e, no mesmo sentido, os familiares dos socialistas podiam experimentar algo que todas as outras pessoas fazem: trabalhar fora do estado numa empresa normal. Eu sei que é uma ideia revolucionária para o universo socialista, que, desde 1995, está habituado à proteção do emprego garantido no governo e no estado, mas é uma ideia.

