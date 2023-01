O perigo da queda de Roma

Quando a troika foi chamada para resgatar a Grécia, Portugal e a Irlanda, aquilo que mais preocupava os decisores políticos europeus era que a crise chegasse a Espanha e, pior que tudo, que contagiasse Itália. Todos os outros eram um problema. Espanha seria um problema muito grave. Mas Itália seria uma tragédia. Itália é a terceira economia da União Europeia em termos de PIB nominal, é o terceiro país mais industrializado da UE, membro do G7 e um dos mais endividados também. Não é um país que se queira ter de resgatar.

Quando a pandemia atacou as economias europeias, Itália foi dos países mais atingidos e, por isso mesmo, o que mais recebeu do Next Generation EU, o dinheiro que a Comissão foi buscar aos mercados para dar e emprestar aos Estados membros em resposta ao efeito da pandemia nas economias europeias.

Entretanto, a reacção da economia aos estímulos, à falta de oferta de produtos (pelos constrangimentos industriais e logísticos da pandemia) e à crise energética fez a inflação disparar. Tarde, diz a maioria dos economistas, o Banco Central Europeu reagiu começando a aumentar as taxas de juro, num processo que a maioria crê que se manterá por boa parte deste ano. Até aqui, nada de muito surpreendente. Mas há um perigo anunciado que preocupa Bruxelas e nos pode preocupar também.

A maioria dos economistas entende que o aumento das taxas de juro é a resposta certa e obrigatória para travar a subida da inflação. E entende que cabe aos governos usarem instrumentos de política orçamental para responderem aos efeitos deste processo nos mais vulneráveis e expostos. A questão é quem nem todos podem fazê-lo da mesma maneira. E a maioria também sabe que estas medidas têm efeitos secundários não desejáveis ou de fácil gestão, como é costume com respostas a crises, e aí pode estar um problema político difícil.

O efeito do aumento das taxas de juro já se começa a sentir nas dívidas dos países da zona Euro. E desta vez é em Itália que tudo está a começar. Sem surpresa, mas com preocupação.

Os juros da dívida italiana estão a subir, e estão a afastar-se dos valores dos juros da dívida alemã. O que é especialmente preocupante tendo em conta que Itália continua a ser um dos países mais endividados da zona Euro (145% do PIB), e com um déficit que terá sido mais de 5% em 2022. O que significa que não há grande margem de manobra para amortecer os efeitos da crise.

Ao lado do problema económico, há aqui um potencial problema político. Tal como o governo finlandês e o português, Roma já criticou a política de subida da taxa de juro do BCE. Mas fê-lo de forma mais vocal dizendo mesmo que isso prejudica os italianos.

Quando Giorgia Meloni foi eleita, houve três razões de alívio em Bruxelas e noutras capitais europeias. A nova primeira-ministra foi rápida e clara a alinhar com o resto da Europa no tema da Ucrânia; apesar de discursos passados mais inflamados, não disse nada de muito grave ou radical nos últimos tempos; e, apesar de tudo, era preferível a Berlusconi ou Salvini.

Além disso, considerando a situação económica italiana, acreditou-se que havia uma espécie de ameaça mútua. Ou de potencial colaboração, como se quiser. Roma precisava do dinheiro de Bruxelas, nomeadamente do dinheiro da Facilidade de Recuperação e Resiliência, pelo que alinharia com as políticas europeias. E Bruxelas não queria que a economia italiana caísse, pelo que não deixaria de apoiar financeiramente o governo de Meloni

O que agora preocupa, ou deve preocupar, são duas ameaças. Uma, económica e a outra política.

O efeito da subida das taxas de juro pode tornar a dívida italiana difícil de gerir e degenerar exactamente naquilo que se conseguiu evitar na década passada: uma crise italiana que abale o Euro e possa implicar um resgate. Ou a sua ameaça. Ora, isso complicaria a vida do governo italiano que pode reagir de forma menos europeísta do que até agora. Perante uma crise grave, Roma pode ter a tentação de responsabilizar a União Europeia e as políticas do BCE que, dirá, protegem a Alemanha mas prejudicam Itália.

Meloni já mostrou que se adapta com facilidade. Resta saber para que lado lhe parecerá que se deve orientar. E o que é que Bruxelas e o BCE fazem para poupar a economia italiana a alguns efeitos da subida das taxas de juro. Se é que fazem. A história recente da Grécia e do governo do Syriza podem ser uma lição. Mas para ambas as partes.

Uma crise económica grave em Itália seria uma tragédia. Um governo que responsabilizasse a Europa pela crise seria outra.