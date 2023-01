Com Santos livre, a vida de Costa será mais difícil

Sobre as razões próximas que obrigavam Pedro Nuno Santos a assumir plenamente a responsabilidade política da indeminização da Alexandra Reis – e sobre o caso propriamente dito – já escrevi no sábado. O risco de ficar no governo, responsabilizando o secretário de Estado que ainda por cima lhe é tão próximo, era insuportável.

