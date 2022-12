Triste país de cobardes

Infelizmente, a psiquiatria tem sido demasiado utilizada como arma de arremesso. Desde o desprezo com que eram tratados “os loucos”, ainda não completamente postos em igualdade com os outros doentes, até à sua utilização criminosa para justificar os gulags. Os psiquiatras e os neurologistas são chamados frequentemente a atestar o estado mental de diversos tipos de pessoas, em circunstâncias diversas. Ao longo da minha vida profissional fiz dezenas de perícias. Ao contrário do que acontece em alguns países, não temos em Portugal perícias de parte. Ou seja, as peritagens oficiais não podem ser discutidas, em tribunal, com outro perito escolhido pelo arguido. Fui chamado a intervir nalguns casos, como testemunha, com muito menor valor jurídico que um colega perito. Este sistema tem levado a erros, a que toda a peritagem está sujeita, que poderiam ser diminuídos se o tribunal pudesse ouvir o contraditório.

