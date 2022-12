Quando o Drácula corre mais do que nós

Portugal andou um pouco alvoroçado com a ideia do PIB per capita romeno nos ultrapassar em 2024. Várias pessoas apontaram para outros indicadores económicos e sociais, tão ou mais importantes do que o PIB per capita, que nos põem à frente da Roménia. Na semana passada, até tivemos um artigo de Pedro Brinca, “À frente… para já”, no caderno de Economia do Expresso, com uma crónica de uma viagem que fez à terra do Drácula, onde documenta algumas dessas diferenças.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler