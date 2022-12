Professores a lutar também estão a ensinar

O Governo seguiu a máxima: todo o mal deve ser feito de início, porque às vésperas das próximas eleições pode ser que já se tenham esquecido. Por isso, esta injúria sobre a classe docente e globalmente sobre duas das grandes conquistas do 25 de Abril de 1974. Educação e saúde pública têm estado na mira dos Governos que seguem os ditames do Banco Mundial, para entregar ao privado os milhões de euros ainda afetos à educação e à saúde pública. Os privados da saúde já ficam com 40% do orçamento do SNS, em vez deste ser para pagar melhor e a mais profissionais de saúde pública. É por este desvio de verbas que há, nomeadamente, maternidades “fechadas” por falta de tudo.

