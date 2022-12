Os meninos de ouro do PS

Em política como na vida há momentos tão clarificadores que revisitá-los ajuda a explicar o que parece não ter explicação. O momento que faz luz sobre o escandaloso caso Alexandra Reis/TAP aconteceu há seis meses, quando António Costa teve medo de demitir Pedro Nuno Santos depois de este o desautorizar com o anúncio antecipado da localização do novo aeroporto de Lisboa. O primeiro-ministro revogou-lhe o anúncio mas manteve-o no Governo para não atiçar o seu principal adversário no PS. E o país ficou a saber que à mesa do Conselho de Ministros, que Costa preenchera a pensar nos equilíbrios de poder, a partidarite socialista sentava-se à cabeceira. Mau augúrio para uma maioria absoluta.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler