Nas próximas semanas, Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão, visitará Londres, Paris e Roma. Na sua agenda estarão consultas sobre a cimeira do G7, que terá lugar no próximo mês de maio na cidade de Hiroxima. Kishida deverá também discutir com os seus colegas europeus as implicações da nova estratégia de segurança nacional de Tóquio.

