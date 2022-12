Escravatura em Portugal

Tony Hsieh, o fundador da Zappos (empresa de calçado entretanto comprada pela Amazon), tinha um estilo de liderança original. Quando a empresa recrutava novos gestores, os candidatos eram convidados a visitar a sede da empresa (em Las Vegas). A carrinha da empresa ia buscar os candidatos ao aeroporto ao princípio do dia e devolvia-os ao aeroporto no final do dia. Terminadas as entrevistas, Hsieh recolhia o feedback de todos, especialmente o feedback do motorista da carrinha. Se ele ou ela tinha uma impressão negativa — por exemplo, se o candidato tivesse tratado o condutor com pouca consideração —, então a Zappos não contratava o candidato, por melhor que fosse o currículo.

