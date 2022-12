E Portugal, senhores?

A demissão da secretária de Estado do Tesouro é uma síntese do ano político que está a terminar. Concentra o que de atribulado, insólito e errado foi acontecendo em 2022. Há de tudo um pouco no caso que levou à saída de Alexandra Reis do Governo. Prepotência do poder. Incompetência política. Miséria ética. Ambições desmedidas. Traições. Jogos de bastidores. Ganâncias individuais. Nada falta neste caso que não tenha ocorrido nas inúmeras trapalhadas que marcaram os nove meses de maioria absoluta. Como escreveu Pessoa, só falta cumprir-se Portugal.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler