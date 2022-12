Dar milho aos pardais

Como somos lembrados nesta época natalícia, os rituais ligados à comida são únicos da nossa espécie, e o juntar pessoas à volta da mesa, a partilhar comida com outros além dos familiares diretos, “faz de nós humanos”. Um cliché. Aliás, relembra-se num texto que li algures que a comida está de tal forma intricada às relações com as pessoas que “companhia/companheiro” advém de cum panis, ou seja, “o que come pão connosco”. Mas estes rituais têm vindo a mudar, muito devido à tecnologia e a estilos de vida. Cada vez menos se junta a família à volta da mesa e se presta atenção ao que ali se passa. Há que colocar a hipótese de o jantar de Natal no mundo cristão se tornar no derradeiro momento em que a família se consegue juntar à volta de uma mesa. E de se tornar, assim, numa espécie de “Última Ceia” simbólica que é preciso cumprir, com prazer ou por obrigação.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.