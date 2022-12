Com a verdade me baralhas

Ainda não é claro se as demissões de ministro e secretários de Estado mais do que uma resposta às interrogações dos últimos dias são uma forma de evitar responder a essas interrogações. Uma falha na supervisão e orientação da gestão de entidades públicas por parte do Governo foi transformada num conjunto de falhas pessoais.

