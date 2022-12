A podridão

Há sempre um momento que nos surge como revelação de um processo começado tempos antes. Algo andava no ar, mas sem se entender exatamente o quê, e o porquê. O caso de Alexandra Reis tem o mérito de nos evidenciar que esse sentimento tem a ver com podridão; talvez degenerescência ou falta de vergonha também sejam conceitos adequados; de qualquer modo, corresponde ao momento em que um corpo saudável começa a ficar com marcas evidentes da podridão.

