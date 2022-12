A industriosa esperança

Em Cernache, às portas de Coimbra, encontramos um bom exemplo da decadência portuguesa dos últimos 20 anos: uma gigantesca e abandonada fábrica de cerâmica; os filmes pós-apocalípticos são filmados em cenários destes e, infelizmente, há centenas de ruínas assim ao longo do país. “The Walking Dead” podia ser filmada em Portugal. Além de feio, é triste. Aquilo que agora é uma ruína foi há 20, 30, 40 ou 50 anos palco do trabalho e da esperança dos nossos pais e avós. A evolução de Portugal na segunda metade do século XX, antes e depois do 25 de Abril, resultou da proliferação de fábricas deste tipo, o resultado de uma inédita onda de investimento estrangeiro. Esse investimento foi a base da vida melhor dos nossos avós e sobretudo pais, que conseguiram tirar o país do terceiro mundo para colocá-lo às portas do primeiro. Quando nasci, em 1979, estávamos a limpar as botas à porta da mansão do primeiro mundo, algo impensável 20 anos antes.

