2023... uma imensa escuridão

À medida que o ano chega ao fim, o fluxo de previsões económicas dispara. As previsões para 2020 foram invalidadas pela covid e as de 2022 pela guerra — mas não são apenas os choques exógenos que minam as previsões. Não devemos perguntar se a recessão vai acontecer, mas o que seria preciso para conseguir aterrar num cenário de recessão, deslocando o foco dos resultados para os drivers. Um quadro de recessão de alto nível apresenta três caminhos.

