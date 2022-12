Vai-te embora, 2022

Foi assim que nos despedimos de 2020 e 2021: “que o ano que vem seja melhor, porque pior do que este é impossível”. Para as nossas vidas, imaginávamos um alívio extraordinário quando a experiência sociológica e política de um estado de exceção quase global e de cidades inteiras fechadas em casa chegasse ao fim. Quase não tivemos tempo para respirar até que uma crise inflacionista viesse, não apenas com a retoma económica, mas com uma guerra que acrescentou à interrupção das cadeias de produção e distribuição o fim da energia barata da Rússia.

