Afinal perguntar ofende mesmo

Já que terminou o Mundial de futebol, que poderia entreter este tempo pesado, pode ser que a época natalícia ajude a dissolver o problema, assim parece pensar o governo (quem é que pensa no governo, isso é outra questão). O que em qualquer caso é evidente é que o silêncio ministerial, só interrompido por um truque brejeiro (o despacho de dois ministros a “exigir” esclarecimento à TAP), começou por explorar a sugestão da posição inicial do Presidente, com o argumento de que tudo poderia ser legal, mesmo que, segundo Marcelo, restasse a dúvida ética. Os spin doctors, a partir daí, transformaram a indemnização numa prova de generosidade, que afinal a secretária de Estado até poderia ter levado o triplo, foi por isso um favor que só tivesse embolsado meio milhão.

