O ministro-sombra trabalhista para a Saúde (Wes Streeting) escreveu há dias no “The Guardian” — o diário de referência da esquerda britânica e europeia — que as classes trabalhadoras deveriam ter acesso aos hospitais privados porque é inaceitável que continuem a sofrer com os atrasos do seu serviço nacional de Saúde.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler