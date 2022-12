Sistema de acesso universal à Betolândia

Está muita gente horrorizada com a falta de nível de um primeiro-ministro que, numa entrevista, remeteu os eleitores do Iniciativa Liberal à condição de seres guinchantes. Várias pessoas, incluindo socialistas, ficaram apreensivas com um António Costa decidido a não dar cavaco a ninguém. Ainda não vi ninguém perturbado com ter recorrido à arqueologia sociológica para descrever os grupos sociais que compõem a nação, indo aos anos 80 buscar a expressão “queques”.

