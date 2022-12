Rex mottram

Desobrigadas pela ausência de fé, ou de um ethos cristão, hoje em declínio, muitas pessoas falam do cristianismo sem qualquer preocupação com os factos. A lógica parece ser esta: se o cristianismo não é uma verdade, podemos dispensar a verdade acerca do cristianismo. Mas rejeitar a fé cristã não exime ninguém das regras básicas de honestidade intelectual. Precisamos por isso de um novo tipo de apologetas: não os defensores da fé, mas os defensores da mundividência cristã.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.