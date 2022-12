O salário é mesmo mínimo

Lembra-se, caro leitor, de que uma prioridade deste Governo era a valorização dos salários? Conseguir ganhos reais e aumentar o seu peso no PIB. Houve até um acordo de rendimentos recente para garantir esses objetivos. Só que quem olhar para o que se passa em 2022 só pode estranhar. Porque a prática do Governo anda bem longe das suas boas intenções. O salário mínimo nacional vai ter este ano a primeira perda de poder de compra da última década: a subida de 6% não chega para compensar a inflação, que, a julgar pelas últimas estimativas do Banco de Portugal, andará nos 8%. Podemos aceitar que quando decidiu o aumento do salário mínimo há um ano o Governo desconhecia que a inflação iria ser desta magnitude. É uma explicação plausível. Mas tinha bom remédio: aproveitar a atualização de 2023 para, pelo menos, repor o poder de compra perdido em 2022. Não o fez. O aumento para €760 no próximo ano ainda deixa o valor real do salário mínimo, do qual vivem quase um milhão de trabalhadores portugueses, abaixo do que era em 2021.

