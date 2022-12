António Arnaut referiu, aquando da apresentação do projeto de lei de bases do SNS na Assembleia da República: “A criação do Serviço Nacional de Saúde foi um projeto revolucionário, humanista e verdadeiramente patriótico.”

