No fim, ganhou o Catar

O que vai perdurar mais na memória, o caso de corrupção que abalou Bruxelas este fim de ano ou a final do Mun­dial de futebol? O primeiro dará origem a um processo judicial pesado, protestos diplomáticos junto do Catar e mudanças nas instituições europeias; o segundo selou a ideia de que este foi o melhor torneio de futebol de sempre, celebrado no futuro pelas emoções.

