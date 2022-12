Não se habituem

Há, de facto, alguns sinais de arrogância na maioria, que são crescentes e preocupantes. Mais do que da parte do Governo, eles vêm sobretudo da parte do primeiro-ministro e da maioria parlamentar e parecem reflectir um sentimento, que é transversal ao país, de paralisia, de impasse, de falta de horizontes e de esperança. Não creio, absolutamente, que António Costa alimente, escondidos lá no fundo, quaisquer instintos ditatoriais ou tentações de “simplificação” do processo democrático. O seu “habituem-se, que vão ter que levar comigo mais quatro anos”, não passou de uma demonstração de força perante si próprio — o que, no fundo, é uma demonstração de fraqueza. Por mais que alguns números lhe sirvam ainda de conforto e que os dinheiros do PRR possam disfarçar temporariamente algumas coisas, ele sabe que no essencial o país não vai avançar, todos os velhos problemas se vão manter ou agravar e nenhuma ruptura determinante será feita nem ele ousará propô-la.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler