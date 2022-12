Demasiados riscos para 2023

Há quem tenha ficado muito espantado com o tom ríspido, a roçar a má educação, e com a prepotência mostrada por António Costa em recentes intervenções públicas. Costa sempre foi assim. A maioria absoluta, um excesso de confiança e, segundo ele, o ‘sono’ apenas lhe tiraram os filtros. Quem trabalhou com ele sabe que este é o verdadeiro Costa. Que lidera o país há sete anos, que parece ter caído no caldeirão da poção mágica — não o da força, mas o da sorte — e que tem resposta pronta para tudo o que corre mal.

