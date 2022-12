Da maioria absoluta ao cansaço absoluto

O exercício prolongado do poder tem efeitos não negligenciáveis no comportamento dos políticos. Acentua o distanciamento da realidade, a arrogância com os adversários, a impaciência com os correligionários, o incómodo com a política doméstica, a ausência de ideias e perspetivas de futuro. Após sete anos como primeiro-ministro, António Costa está assim. Ainda não fez um ano que ele próprio, e outros dirigentes socialistas, garantiam que “maioria absoluta não é sinónimo de poder absoluto”. Ninguém imaginou, nem antecipou, que poderia resultar em cansaço absoluto.

