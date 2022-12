Abigail Kawananakoa

Mais do que uma ave rara, que também o era, Abigail Kinoiki Kekaulike Kawananakoa, que faleceu tranquilamente no passado dia 11 de Dezembro em Honolulu, aos 96 anos de idade e de causa não especificada, foi a última princesa do Havai, seja lá isso o que for, pois é muita e muito confusa a história desse efémero reino, criado em 1795, quando o chefe Kamehameha, o Grande, da ilha de Havai, conquistou as ilhas de Oahu, Molokai e Lanai, e terminado em 1898, por anexação americana, a qual teve o seu quê de golpista e por isso já foi alvo, claro, do habitual e piedoso pedido de desculpas, vazado na Apology Resolution, de 1993.

