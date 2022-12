À frente… para já

Há umas semanas, fiz um post nas redes sociais sobre a trajetória do PIB per capita em paridade do poder de compra de Portugal, desde 2000 até 2021, em percentagem da média da União Europeia. O resultado é deprimente: sempre a descer, dos 85% até aos 74% do ano passado. Dois dias depois, o Expresso dava conta das previsões da Comissão Europeia para 2024, com Portugal a ser ultrapassado pela Roménia. A mesma Roménia que partiu de 27% da média comunitária em 2000 para atingir os 73% em 2021.

