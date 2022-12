A Nova Zelândia de pernas para o ar

Não cessa de me surpreender a generalizada falta de noção dos rendimentos dos portugueses das classes médias e baixas. Há casos avançados de falta de noção, como o do senhor do CDS que esta semana nos disse que o país real é constituído por casais de 30 anos, com dois filhos no colégio privado e empregada doméstica. Mas, na verdade, esta falta de noção é generalizada no debate público e manifesta-se quer nos órgãos de comunicação tradicionais quer nas redes sociais.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler