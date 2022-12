Cultura democrática e fé católica

‘Condenaram-me à morte… não digam nada à mãe.’ As palavras que o jovem Mohammad Mehdi proferiu, ao telefone, ao seu pai, ecoam toda a crueldade de um regime assassino que, em nome da religião, impõe uma ordem política medieval. Assistir à matança destes jovens inocentes, sem qualquer defesa ou julgamento justo, fere-nos as entranhas, tal como nos revira a alma assistir à revolução sangrenta que as meninas e mulheres iranianas lançaram, desde a morte de Masha Amini, pelo simples direito a serem quem são, numa sociedade teocrática.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler