O direito à vida é indissociável do direito à liberdade

Manter alguém vivo contra a sua própria vontade é o cúmulo da indignidade, disse o físico Stephen Hawking em 2015. Diagnosticado com a doença de Lou Gehrig aos 21 anos, Hawking foi um exemplo de superação. Próximo do fim da sua vida, revelou o seu apoio ao direito a morrer com dignidade.

