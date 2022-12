Johnny Johnson

Do pai, que lhe batia, nem foi ao funeral. Deram o seu nome a um comboio, ensinou doentes mentais, foi autarca conservador, chegou aos 101 anos com vida. Depois, decidiu morrer em paz, rodeado da família, o que aconteceu há dias, no passado dia 7 de Dezembro, numa residência sénior de Westbury-in-Trym, subúrbio dos arredores de Bristol que conta, ao que dizem, com três restaurantes indianos, um tailandês, oito pubs e vários cafés.

