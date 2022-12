Houve em tempos uma categoria de burgueses cultos, ainda conheci alguns, que podíamos qualificar como “stendhalianos”: anarquistas de direita, estetas de esquerda, gente com um pé no romantismo e outro no cinismo, galantes e desenvoltos, que tendiam para o viver aventurosamente dos Hussardos ou andavam perto da frieza de Laclos ou Vailland. Julgo que já ninguém reivindica tais modelos franceses, o que se lamenta, uma vez que Stendhal é o homem que nos mostra que os românticos não são tão românticos quanto isso.

