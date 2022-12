Conheça os motivos da ligação da Blancpain ao chef Rui Paula

É fácil elencar os essenciais de cozinha de um chef de alta gastronomia, quanto mais não seja tendo como referência o nosso universo doméstico. Facas, tachos, espátulas e tábuas de corte, porém, pouco ou nada servem na ausência de um conciliador determinante, mesmo que sejam manuseados por um cozinheiro talentoso e experiente.

Desengane-se. O que falta nesta equação não é a matéria-prima, os ingredientes. O que falta é um relógio. É por esta razão que a mais antiga marca de alta relojoaria, a Blancpain, se dedica a aprofundar a ligação à alta cozinha, há 36 anos. A boa notícia é que esse caminho passa agora também pela gastronomia portuguesa, em particular pelo melhor que se faz no norte do país.

Rui Paula (DOC, DOP e Casa de Chá da Boa Nova) é o mais recente e o primeiro chef português ‘amigo’ da Blancpain, o que significa que não se trata de uma contratação a troco de um pagamento monetário, como acontece com os embaixadores de marcas. É antes uma espécie de oficialização do reconhecimento da partilha de afinidades, como a excelência e os oceanos. O primeiro ponto é mais do que coincidente. A Blancpain é uma das marcas de relógios de luxo mais reconhecidas e Rui Paula é detentor de duas estrelas Michelin (apesar deste não ter sido o critério principal).

Rui Paula só cozinha peixe e marisco na Casa de Chá da Boa Nova, Monumento Nacional projetado por Siza Vieira em cima do mar de Leça da Palmeira. Em matéria marítima, a Blancpain, criada em 1735 por Jehan-Jacques Blancpain, assume-se desde 1953 como o ‘pai’ dos relógios de mergulho contemporâneos, quando lança o Fifty Fathoms. Este modelo faz história por ter sido o primeiro a suportar mergulhos a 300 pés de profundidade, o equivalente às tais 50 barças (uma antiga medida britânica de profundidade) que dão o nome ao relógio oferecido agora ao chef portuense, a selar a ‘amizade’ com a Blancpain.

Até à data, Rui Paula não tinha um relógio Blancpain (para a marca isto também não era um critério), mas reconhece que se tivesse muito dinheiro não se importava de dar €400 mil ou €500 mil por um relógio, que, sendo bom, é um investimento. A sua paixão por relógios é, aliás, antiga, sendo um ávido colecionador da Swatch, que curiosamente integra a mesma empresa (Swatch Group, ex-SMH) que detém a Blancpain desde 1992.

Mais do que a paixão, é a inerência da alta cozinha aos relógios que faz o laço não só com Rui Paula, como com dezenas de outros chefs internacionais ‘estrelados’ e com o próprio Guia Michelin, com o qual a Blancpain assina, em 2020, um contrato por três anos. Além de estar presente nos eventos Michelin (com expositores, apresentações e ecrãs de contagem decrescente), a Blancpain oferece um relógio aos distinguidos pela Michelin com o Mentor Chef Award e o Young Chef Award.

Mas é onde a alta gastronomia acontece que a contagem do tempo é imperativa. Todos os segundos contam nas preparações e nos empratamentos (para que se cumpram no tempo adequado) e no serviço aos comensais (com cadência irrepreensível). Estando os relógios de pulso excluídos das cozinhas profissionais (por higiene), a Blancpain equipa os espaços de trabalho dos ‘chefs amigos’ com relógios de parede, incluindo os três restaurantes de Rui Paula.

A alta gastronomia é ainda destacada na revista da Blancpain, a ‘Lettres du Brassus’, com uma secção própria, que no futuro será ocupada por Rui Paula - que a partir de agora é o chef exclusivo dos eventos da marca suíça em Portugal - e as suas receitas. O pontapé de saída já foi dado, com as apresentações à imprensa e a clientes nas lojas Boutique dos Relógios Plus em Lisboa e no Porto, todas elas com menus exclusivamente à base de peixes e frutos do mar.

Este é um tema caro à Blancpain, não só por traduzir o universo de um dos seus relógios mais vendidos (o Fifty Fathoms) como pelo compromisso assinado em 2003 em defesa e preservação dos oceanos, através do financiamento de expedições e apoio a cientistas e fotógrafos, entre outros. O Blancpain Ocean Commitment honra também o legado de Jean-Jacques Fiechter, CEO da marca na década de 1950 e apaixonado por mergulho. É ele que empreende na criação de um relógio de mergulho fiável, depois de ter sido forçado a uma subida de emergência durante um mergulho, por falta de oxigénio na botija. O Fithy Fathoms, que celebra 70 anos em 2023, é o catalisador do compromisso com os oceanos que assinala 20 anos também no ano que se avizinha.

A missão da Blancpain com a alta gastronomia, para já, não deu origem a coleções dedicadas a este universo. Alguns chefs ‘amigos da marca’ são presenteados com um relógio com gravação personalizada como Frédy Girardet, quando ganha o prémio de Melhor Chef do Ano, em 1986, e se torna o primeiro ‘amigo culinário’ da marca suíça. Três anos depois, os míticos Paul Bocuse e Joël Robuchon são os contemplados, quando recebem a distinção Chefs do Século.

As afinidades entre estes dois territórios vão além da cozinha depender do tempo. O próprio processo de fabrico de um prato e de um relógio são, na base, idênticos. Ambos precisam de paciência, atenção ao detalhe e mestria. Ambos trabalham com pinças e fazem magia com a sobreposição de camadas. Sejam de sabores e texturas ou de complicações relojoeiras.

