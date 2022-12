Ano de crise? Não para os cofres do Estado

No passado mês de agosto, António Costa ficou furio­so quando o presidente da Endesa disse que os aumentos da eletricidade poderiam chegar a 40%. Numa ação de bullying, assinou um despacho que obrigava a que as faturas desta companhia relativas aos contratos com o Estado só fossem pagas depois de validadas por um membro do Governo, passando a ideia de que a Endesa estaria a empolar artificialmente os preços em benefício próprio. O tempo mostrou que o líder da empresa estava certo.

