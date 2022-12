Trabalhar sentimentos é o dia a dia de quem conversa com pessoas, na psiquiatria e na psicologia. Amizade, raiva, zanga, compaixão, lealdade, proteção e muitos mais, fazem parte da natureza humana e, volta e meia, atormentam-nos. São parte da relação que temos com os outros, e ficam condicionados, não no seu todo, pela forma como sentimos o que nos liga, aos que nos rodeiam. Naturalmente que os vínculos que vamos criando influenciam a intensidade e a dificuldade em tornar mais aceitáveis os que são negativos.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.