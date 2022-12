Alerta cor-de-rosa

É aquela altura do ano em que os lisboetas olham para o céu, vêem as nuvens a acastelar-se, e começam a sentir um desejo agudo de juntar animais dois a dois e construir uma arca. Dezembro é quase sempre um mês de turismo involuntário: uma pessoa adormece em Lisboa e, no dia seguinte, verifica que acordou em Veneza. Ainda me lembro daquela aula, em 1982, em que a irmã Joaquina nos ensinou, na disciplina que na altura tinha o nome de Meio Físico e Social, que Portugal tinha um clima temperado. Pude confirmar que era isso que dizia no livro, cujas páginas ainda estavam húmidas por causa das cheias da véspera: Portugal tem um clima moderado. Nessa altura receei pelos países que tinham um clima destemperado. Entretanto, as cheias acontecem todos os anos e, incrivelmente, as autoridades continuam a emitir alertas vermelhos. Seria de esperar que, por esta altura, os alertas fossem apenas rosados, dado que é forçoso que tenham vindo a desbotar, com o uso e a água.

