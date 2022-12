A terra da redistribuição

Qual é o país na Europa e na América do Norte que redistribui mais recursos dos ricos para os pobres? Para ser mais concreto, qual é a nação que através do sistema fiscal envia mais recursos, em percentagem do rendimento nacio­nal, para os 50% da população mais pobre? Provavelmente adivinhou que a resposta seria a Noruega, e de facto a diferença entre os rendimentos antes e depois de impostos e apoios sociais da metade inferior da distribuição dos rendimentos é, em média, 5% do rendimento nacional dos noruegueses. Mas a Noruega está só em 3º lugar neste ranking. Será antes a vizinha Suécia? Não, por essas terras, em termos líquidos, só 4% são transferidos para a metade inferior da população. Talvez sonhe que seja Portugal? Infelizmente, dentro de um grupo de 25 países europeus mais os Estados Unidos Portugal está no 19º lugar: a transferência líquida é só de 2,5%. O campeão da redistribuição, que envia para os menos ricos, em termos líquidos, o dobro do que o país mediano europeu envia são… os Estados Unidos da América.

