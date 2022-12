Em Portugal, faria sentido um mandato presidencial único de sete anos?

Que me lembre, Marcelo Rebelo de Sousa foi o primeiro Presidente em democracia a defender um mandato único de sete anos para o Chefe do Estado. Argumenta que este evitaria que o Presidente atuasse a pensar na reeleição, tornando-o assim mais independente. Curiosamente e, claro, salvaguardando as diferenças óbvias, designadamente a eleição e limitação temporal do mandato presidencial, este é um argumento habitualmente usado por monárquicos: que o rei não está condicionado por eleições ou apoios partidários, por isso pode atuar com mais liberdade. Apesar da alteração na duração do mandato não ser um tema premente, o PSD integra a alteração na sua proposta de revisão constitucional.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler